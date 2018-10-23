وطن النهار

رحب نائب رئيس معهد التنمية الصيني تشو جين بالوفد الإعلامي الكويتي مستذكرا حلقة البحث المشتركة بين بلاده والكويت التي عقدت العام الماضي حول المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى لقاء مسؤولي المعهد في هذا الإطار مع وفد كويتي السبت الماضي لبحث في إسهامات الصين برؤية الكويت 2035 وخصوصا مشروع الجزر.

وأضاف إننا نتعاون مع دول عدة حتى الولايات المتحدة الأميركية في مجال التطور والتقنيات وأيضا مع هونغ كونغ مشددا على أن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول يحتاج إلى قرار وأعتقد أن التطوير في الكويت يحتاج إلى استثمار عملاق لإصلاح البنية التحتية فهذا الأساس الذي يبنى عليه التطور والتقدم، مستطرداً وعندما عملنا مع أوروبا وأميركا كانت البنية التحتية جاهزة ولذلك يمكننا المشاركة والمساهمة في مشاريع الكويت التنموية، خصوصا مشروع مدينة الحرير ونضع الخطط الاقتصادية لتنميتها وتطويرها.

وزاد: احترافية معهدنا تتركز على كيفية تحويل منطقة من لاشي إلى منطقة صناعية كبيرة. متداركاً نعلم أن الجزر ليس بها سكان ولا بنية تحتية والرؤية تهدف لاستثمارها وتطويرها وهذا يتطلب تنفيذ بنية تحتية شاملة وراسخة من شبكات مياه وصرف وطرق غيرها حتى تكون جاهزة للمشاريع العملاقة وان تتحول من جزر خالية إلى مناطق اقتصادية وسياحية وتنموية ونحن نحب ونرغب في المشاركة بهكذا مشاريع.

ورداً على سؤال حول رؤية المعهد للكويت كمنطقة اقتصادية قال: عندما زرنا الكويت ناقشنا هذه المسألة وللحقيقة أؤكد أن بالكويت مزايا كبيرة وعلى رأسها موقعها المتميز وعلاقاتها المتوازنة مع القوى العالمية إضافة إلى أنها بلد نفطي كبير.

واستدرك: لكني أتحدث عن أن بلدكم بالمنتصف تقريبا بين الصين وأميركا وهذا يجب أن يستثمر. وردا على سؤال حول مدى اهتمام الصين بالكويت رغم الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة وان تكون بكين بحجمها الاقتصادي وشركاتها العملاقة جزءا من رؤية 2035 قال رئيس المعهد أن خطوات الاستثمار تعتمد على الأمن ولحسن الحظ ورغم أوضاع الشرق الأوسط فإن الكويت تعد آمنة ومستقرة ونأمل أن تسارع الكويت في عملية التطوير بصورة ديمومية خصوصا في جوانب البنية التحتية لأن إنجاز المشاريع العملاقة يحتاج إلى سنوات. ونأمل أيضا أن تحافظ الكويت على استقرارها.

وعبر عرض مطول وواف اطلع الوفد على فيلم وثائقي متكامل لتطور شينجن كمنطقة اقتصادية حرة وكيف كانت البداية من الميناء كواجهة لسياسة الانفتاح الاقتصادي ووضع الخطط بقرارات تأخذ صفة التنفيذ من قبل محافظ المدينة.

وتحدثت مدير عام ادارة التطوير والتخطيط د.ليو رونغجين عن دور المعهد وأهميته مشيرة إلى اختياره ضمن 25 معهدا معترفا به عالميا كمرجع للتخطيط الاقتصادي والتنمية.

وقالت: لدينا أعلى شهادة تأهيل في وضع الدراسات الاقتصادية والعملية لمشاريع المستقبل. وتابعت: بفضل التخطيط والدراسات الموثوقة أصبحت شينجن نموذجا يحتذى به في مجال التخطيط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمشاريع العملاقة قالت هناك مرحلتان الاولى تحديد القرار بالتنفيذ والثانية بكيفية التطبيق وحسب تجاربنا نستطيع الآن معاونة دول العالم في وضع الخطط الاقتصادية ولدينا تجارب ناجحة جدا في الكويت والإمارات وغيرها من الدول.

ثم عرضت صورا لمدى التطور الذي حصل خلال الـ30 عاما الماضية إضافة للسنوات السبع من العشرية الثانية للقرن الـ21 ، مبينة ارتفاع عدد السكان فيها من 300 ألف في 1980 إلى 12 مليونا في 2016.كما ارتفع دخل الفرد من 70 دولارا إلى 25 الف دولارا وفاقت هونغ كونغ حتى أن الصحف العالمية اسمت هذا التطور بأعجوبة شينجن.

وعقب رئيس الوفد رئيس تحرير كونا سعد العلي مبينا أن زيارة الوفد للصين تندرج في دعم نتائج زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصيف الماضي ورؤية أجواء تنفيذ وتطبيق ماتم الاتفاق عليه ومظاهر تعزيز التعاون بين البلدين وأيضا العلاقة المستقبلية ومواجهة أي تحديات قد تعترض ترسيخها وتنميتها. وأضاف العلي: زرنا بكين وكانت لقاءاتنا مع المسؤولين هناك مثمرة ونحن الآن في هذه المدينة الرائعة سريعة التطور نهنئكم على مدى التقدم الذي احرزتموه ومازلتم في تقديم نموذج مدهش للتنمية والتطور خلال فترة قصيرة شملت كل المجالات.

وتحدث العلي مثنيا على هذه التجربة المدهشة في النمو الاقتصادي الهائل متسائلا أن كان للمعهد خطط بتوجيه من حكومة الصين للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

