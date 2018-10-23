وطن النهار

برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي افتتح صباح أمس الملتقى الثامن الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت تحت شعار «المرأة والقيادة».

وبهذه المناسبة ألقى الدكتور خالد مهدي كلمة اعرب فيها عن سعادته للمشاركة في افتتاح الملتقى الثامن للمرأة والقيادة لاطلاق المرحلة الثانية من تدريب القياديات والذي ينفذه مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت في اطار التعاون الوطني بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتنفيذ مشروع دعم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن «المساواة بين الجنسين».

وأضاف ان أهمية هذه المبادرات لتعزيز القدرات القيادية للمرأة الكويتية تسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية لدولة الكويت. حيث لا يزال ومع كل الجهود التي يتم بذلها في هذا المجال تقلد النساء لمناصب عليا في القطاعين الحكومي والخاص يشكل تحديا كبيرا في كثير من الدول. و لا يزال التمييز ضد المرأة واضح في قطاعات متعددة وعلينا بذل المزيد من الجهود التي تشكل مشوارا طويلا لكنه ليس بالمستحيل علما بأن مشاركة المرأة في سوق العمل نسبتها اقل من الرجل بالمقارنة مع النسب المرتفعة للطالبات في الجامعات والقطاع التعليمي.

واكد بأن الكثير من التحديات مازالت تواجه وصول المرأة الى مراكز صنع القرار حيث لا تزال تشير الاحصاءات الرسمية الى ارقام ونسب متواضعة للمناصب القيادية التي تتولاها الاناث ولا تزال الفجوة كبيرة بين النساء والرجال في القطاع الحكومي حيث الحاجة الى تحفيز بيئة تمكن المرأة من العمل والانتاجية والوصول لمناصب قيادية امر لا بد من التركيز عليه لذا علينا العمل على تعزيز الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتحفيز الابداع والابتكار في تعزيز مهارات القيادة والتواصل مع الجمهور.

وشدد على ضرورة العمل معا لمواجهة التحديات من خلال وضع خطة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وصقل المهارات لندعم جيلا من الشباب والشابات قادر على تنفيذ خطة التنمية الوطنية واهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت الجديدة 2035 ويجب تضافر الجهود من اجل تفعيل الاستثمار البشري من خلال التركيز على قطاعات متعددة كركيزة لعملنا نحو تنمية و تعزيز مكانة الكويت عالميا.

من جهته قال عميد كلية العلوم الاجتماعية د. حمود القشعان ان الكلية شريكة في التنمية، مؤكدا ان اهم مبدأ في تمكين المرأة قياديا، ان لا يتوقف طموحها عند الوصول للبرلمان، او تقلّد منصب وزاري، انما دورها الى جانب انها نصف المجتمع فهي تجهز النصف الآخر حتى يقود المجتمع.

وأكد القشعان ان المرأة في الكويت يجب ان تتعدى الجانب المحلي والاقليمي، وآن الاوان من خلال الشراكة مع الامم المتحدة ان يكون للمرأة الكويتية دور خارج الكويت حيث انها لا تقل ذكاء ولا مكانة ولا علما من كثير من الخبيرات التي نراها في العالم.

ومضى قائلاً: ان المرأة الكويتية تستحق الكثير خاصة وان القيادة السياسية تولي تمكين المرأة اهمية قصوى على اعتبار ان لها دور اساس في التنمية، مشيرا ان الكلية استطاعت ان تخرج دفعة من النساء سابقا وتعمل على دعمها وتمكينها وتخريج دفعة جديدة مؤهلة للقيادة، قائلا: « نطمح ان يكون دور المراة نوعي وليس كميا، فلا نقيس تمكينها في الكويت من خلال عدد المراكز، بل من خلال تأثيرها بالمجتمع».

