وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الصباح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح أمس الاثنين سفير الكويت لدى جمهورية الأرجنتين عبدالله علي اليحيا.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه، وتم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وآلية التنسيق والعمل بين قطاعات وزارة الداخلية وسفارة دولة الكويت بالأرجنتين، مشيداً بدور سفارات دولة الكويت في دعم وتعزيز العلاقات الخارجية ومتابعة المواطنين بالخارج.

ومن جانبه أعرب السفير اليحيا عن شكره للوزير الجراح على حسن الاستقبال، معرباً عن تقديره العميق لوزارة الداخلية وجهودها في توطيد علاقات الكويت مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

من جانب آخر، تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الفريق ركن متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، بنادي ضباط الجيش صباح أمس، بتقليد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل معاليه بتقليد الرتب، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني. بعد ذلك هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الضباط الجدد بكلمة جاء فيها نبارك لكم اليوم، ونهنئكم بحصولكم على ثقة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وكلنا أمل بأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم، وأدعو المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا الوطن المعطاء، تحت قيادة صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. حضر مراسم التقليد نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش.

