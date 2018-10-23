وطن النهار

الدوحة - «كونا»: اطلع وفد أمني كويتي أول من أمس الاحد على تجربة دولة قطر في مجال أمن المطارات والوسائل والأجهزة والامكانات التقنية والالكترونية الحديثة المستخدمة في المطار لتسهيل حركة دخول المسافرين ومغادرتهم. وتعرف الوفد برئاسة المدير العام للادارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح خلال زيارة قام بها أول من أمس لمطار حمد الدولي على المنظومة الامنية والاجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تستخدمها إدارة أمن المطار في التفتيش والمراقبة للمحافظة على امن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني. واستمع الوفد الى عرض تفصيلي عن المهام التي تقدمها ادارة جوازات المطار والتطور التكنولوجي المعتمد لادارة دخول المسافرين ومغادرتهم والتكنولوجيا المتقدمة المطبقة على البوابات الالكترونية في صالات القادمين والمغادرين.

وأثنى اللواء الصالح على تجربة دولة قطر في امن المطارات منوها بالمنظومة الامنية لمطار حمد الدولي وبالاجهزة المتطورة التي تسهم في تسهيل حركة المسافرين.

وأكد اهمية استمرار التعاون المشترك بين دولتي قطر والكويت وتبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والمنافذ وفي مجالات أخرى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

