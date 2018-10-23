وطن النهار

أشاد السفيران البريطاني والالماني لدى البلاد مايكل دافنبورت وكارل بيرغنر، بجهود هيئة القوى العاملة في دعم حقوق الانسان ونزلاء مركز الايواء من خلال تقديم الخدمات المتنوعة التي تضمن لهم الامن والسلامة واعادة الحقوق.

وقال السفير البريطاني دافنبورت على هامش زيارته مركز ايواء النساء بحضور نائب مدير عام الهيئة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، إن العاملين في المركز ومايقومون به يستحق الاشادة نظرا لتهيئة النزلاء وتدريبهم قبل اعادتهم الى بلادهم.

وعن العلاقة الكويتية البريطانية، تحدث السفير البريطاني، ان البلدين بينهما عمل منذ زمن طويل في مجال حقوق الانسان بالتشارك الودي او العمل التضامني من خلال مجلس الامم المتحدة، مثنيا كذلك على جهود منظمة iom البريطانية التي كان لها السبق في افتتاح المركز.

من جانبه، ثمن السفير الالماني لدى البلاد كارل بيرغنر في تصريح مماثل، الجهود الكبيرة التي يقدمها المركز والخدمات الانسانية التي يقوم بها العاملون في المركز لخدمة النزلاء وتوفير الراحة لهم، معبرا عن سعادته للتطورات التي سيشهدها المركز قريبا خدمة لقضايا الرعاية العمالية سواء للرجال او النساء من خلال المبنى الجديد.

الهيكل التنظيمي

من جانبه، استعرض المطوطح التجربة الكويتية في حفظ حقوق العمالة من خلال مركز ايواء العمالة الوافدة المخصص للنساء والخدمات المقدمة الى جانب التسهيلات المقدمة كاشفا عن مركز جديد من المقرر تنفيذه في منطقة الصباحية.

وأضاف المطوطح أن المركز الجديد سيخصص للعمالة الوافدة النسائية ممن لديهن مشكلات في عملهن في حين سيؤول المركز الحالي الى الرجال مبينا أن أعدادهم يمكن أن تحدد بعد نقل ادارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى الهيئة.

وأكد أن الهيئة جاهزة لتشغيل ادارة العمالة المنزلية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل حيث تم الانتهاء من الهيكل الجديد الذي سيحتوي مراقبتين في كل منهما قسمين الى جانب اعداد مفتشين وخطة متكاملة لوحدة علاقات العمل والنظام الآلي الجديد الذي سيطبق في هذه الادارة.

وتابع: هناك اجراءات لزيادة توعية العمالة بالحقوق والواجبات الملزمة بها عن طريق منحهم بروشورات تبين الأمر قبل وصولهم الى البلاد وذلك عن طريق السفارات الكويتية في بلدانهم ما يسهم في تمهيد الأجواء قبل وصوله للعمل.

ولفت الى أن الهيئة تتيح عدة طرق لاستقبال الشكاوى من العمالة منها الخطوط الساخنة الى جانب خدمات التواصل الاجتماعي التي تتبع المديرين بشكل مباشر على ان تتم الاجابة والتوضيح دون أي تأخير مبينا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على توعوية العمالة وارباب العمل بحقوقهم وفي حال وجود تعديات يتم التعامل معها وفق القانون وعقوباته التي تم تغليظها بقانون صدر عن مجلس الامة مؤخرا.

اما رئيس المركز علي المطيري تحدث ان عدد النزيلات بلغ 1641 نزيلة منذ بداية يناير الماضي وحتى شهر سبتمبر 2018 في حين تعامل المركز مع اكثر من 1500 حالة في ذات الفترة في ظل وجود 206 حالات حاليا فقط.

وبين للسفراء ان المركز يتواصل مع جهات الدولة المختلفة للتاكد من سلامة حالة النزيلة من ناحية الاجراءات المتعلقة بسجلها الامني والصحي وغيره لاتمام ملفها قبل مغادرتها البلاد او حل قضيتها مشيرا الى أن الرعاية الصحية التي تقدم للنزلاء داخل وخارج المركز مجانية.

وبين ان قطاع المباحث الجنائية على تواصل مباشر مع المركز حيث يطلع على الحالات الواردة للتاكد من سلامتها وعدم وجود اي شبهة اتجار بالبشر مؤكدا ان القطاع حل مؤخرا احدى القضايا التي كانت مع احدى النزيلات والمرتبطة بنصب واحتيال احد الاطراف الخارجية بالحصول على مبالغ مالية نظير تحويلها من طرف لاخر وتم التعرف عليه وابعاده عن البلاد واعادة الاموال للنزيلة.

