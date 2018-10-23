وطن النهار

أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية فوز (عشرة) مشاريع تقنية عربية بجائزة المعلوماتية في دورتها الثامنة عشرة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجائزة صباح أمس في مقرها، حيث أعلن نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا المهندس بسام الشمري أن دولة الكويت والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة فلسطين اقتنصت المراكز العشرة الفائزة بجائزة المعلوماتية، منها ست في رحاب القطاع الحكومي.

وأوضح الشمري في كلمة له أنه في هذا القطاع حصدت دولة الامارات العربية المتحدة ثلاث جوائز عن مشاريعها: (التطبيق الذكي لوزارة الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة)، و(تطبيق دبي الآن) التابع لمؤسسة حكومة دبي الذكية، و(تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين)، فيما اقتنصت دولة قطر جائزتين: الأولى عن مشروعها (صك) التابع لوزارة العدل، والثانية عن (الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية القطرية - الخدمات الالكترونية)، بينما حصلت دولة فلسطين على جائزة واحدة عن مشروعها (بيئة روافد التعليمية) التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، أما في القطاع الخاص فقد حطت جائزتان في رحابه: الأولى كانت من نصيب دولة الكويت عن مشروع (المحامي) التابع لشركة أنظمة الجودة، والثانية أخذتها دولة فلسطين عن مشروع (أفندي) التابع لشركة أفندي للتكنولوجيا والاستشارات، وفي ساحة المجتمع المدني استأثرت الكويت بجائزتين: احداهما عن مشروع (المكتبة الاسلامية الالكترونية الشاملة) التابع لجمعية النجاة الخيرية، والأخرى عن مشروع (خدمة حسابي الخيري) التابع للرحمة العالمية بجمعية الاصلاح الاجتماعي.

وأعرب عن خالص شكره لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد قائد العمل الانساني لرعايته الكريمة الدائمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، ولسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني لدعمه المستمر للجائزة منذ تأسيسها، كما تقدم بالشكر أيضا الى رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا الشيخة عايدة سالم العلي؛ لما تقدم من دعم فكري واداري، وما تدفع اليه من نشاط وعطاء غير منقطع. وأشار الى أن فكرة الجائزة هذا العام تأتي تأكيداً لما بدأناه سابقاً بالتركيز على المشاريع التقنية؛ لما لهذه المشاريع من أهمية كبيرة فيما يحدث من تحولات في المجتمع العربي، وقال ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تسعى دائماً الى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي، فقد قامت تلك الجهات التي راسلتها الجائزة بترشيح المشاريع التقنية المتقدمة في الوطن العربي. وقامت لجنة التأهيل في الجائزة بدراسة تلك المشروعات وتصفيتها وتأهيلها لمرحلة التحكيم.

أما مرحلة التحكيم فتولى الدكتور ثلايا الفوزان منسق لجنة التأهيل الحديث عنها فقال:

ان مبدأ التشاركية الذي أشار اليه المهندس بسام الشمري تبلور أيضاً في تشكيل مجلس تحكيم جائزة المعلوماتية من نخبة من أعلى الكفاءات التقنية في الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي حيث ضم تسعة أعضاء يمثلون ثماني دول عربية بينهم ثمانية مسؤولين في حكومات عربية، ويسرني الكشف عن أعضاء هذا المجلس العربي، وهم وفق الترتيب الألفبائي:

المحتوى: (جودة المحتوى شمولية المحتوى تنوع عرض المحتوى)، والتصميم: (جودة التصميم شمولية الشكل العام مدى التنوع في الشكل العام)، والتفاعل: (جودة التفاعل شمولية التفاعل التنوع في التفاعل)، وفي نهاية هذه المرحلة انتهى مجلس التحكيم الى تحديد أسماء المشاريع التي استحقت الفوز هذا العام -العام الثامن عشر من مسيرة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية التي سيزيح الستار عنها المهندس بسام الشمري نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وبادر المهندس الشمري اثر ذلك باعلان أسماء المشاريع الفائزة بجائزة المعلوماتية في الدورة الثامنة عشرة من مسيرة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية.

والجدير بالذكر أن قيمة جائزة المعلوماتية (200) مئتا ألف دولار أميركي توزع على الفائزين بالتساوي، وتعد من أعلى الجوائز في الوطن العربي. وقد اختتم الشمري المؤتمر بتكرار الشكر للضيوف الكرام، متمنياً لجميع المشاريع التقنية التي لم تحقق الفوز هذا العام التوفيق في قادم الاستحقاقات المعلوماتية مذكراً أن الفائزين بجائزة المعلوماتية سيكرمون في الحفل السنوي الذي سيقام برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل في قصر بيان العامر.

