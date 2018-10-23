وطن النهار

حقق الغواص فيصل الموسوي الرقم القياسي في موسوعة غينيتس في مجال الغوص لاسرع غوصة في العالم «سكوبا» لمسافة 10 كيلو مترات وتم تسليمه الشهادة الخاصة بذلك من قبل فريق الموسوعة مساء اول من امس خلال حفل تكريم في مجمع 360، برعاية وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، والرئيس الفخري للنادي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله وامين سر النادي العلمي الكويتي علي الجمعة.

من جانبها قالت راعي الحفل بالانابة مدير عام الهيئة العامة للاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي نحن في الهيئة دائما نسعى لدعم الشباب من ذوي الاعاقة وتشجيعهم في تميزهم وناخذ بيدهم مشيرة الى ان التميز من فئة ذوي الاعاقة غالبا ما يكون بصفة عالمية وبارزة من هذه الامثلة الرقم الذي حصل عليه الموسوي بالاضافة الى الكثير من الرياضيين المميزين الذين حصلوا على تميز واضح وبطولات رياضية كثيرة ومراكز اولى وميديليات ذهبية. واكدت العوضي ان الكويت سباقة في هذه المجالات منذ الستينيات وهي تحظى الان برعاية سامية من سمو امير البلاد لافتة الى انها حضرت مؤتمرات عالمية عديدة ورأت الكثير من المسؤولين في الدول الاخرى يتحدثون عن الخدمات التي تقدم للمعاقين في بلدهم بالتفصيل وهو بالواقع لا يرقى الى عشر ما يقدم لهذه الفئة في الكويت والهيئة تسعى لتطوير الخدمات التي تقدمها قدر الامكان لينعم ذوي الاحتياجات الخاصة بحياة افضل.

حالة نادرة

من جانبها قالت الرئيس الفخري للنادي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله وجودنا في هذا المحفل جدا مهم لان هذا الشاب هو احد ابناء الكويت الذي وصل للعالمية وسجل انجازه في موسوعة غينيتس بسرعة الغوص في حالة نادرة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة ان مثل هذا التكريم سيرجع الى الكويت وشباب الكويت عامة في ظل رعاية الكويت لكل ابنائها.

بدوره قال نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة الدكتور صقر الملا انا اتيت هنا للمشاركة بهذا التكريم وانا بالفعل لن اجد صعوبة في وصف بطل كفيصل الموسوي مبينا ان فيصل الموسوي قد اتى الى الهيئة العامة للرياضة قبل عام وقال انه يرغب بالوصول الى انجاز كبير وكسرالرقم القياسي العالمي ونحن الان نراه يحقق ذلك وبفترة زمنية قياسية من خلال طموحه الكبير وتحديه.

وتابع الملا قائلا: فيصل الموسوي يعتبر مثالا للتحدي انا اتعلم منك وعلى الجميع ان يتعلم ويستفيد منك مشيرا الى ان بعض الدول تسمي ذوي الاعاقة بذوي الهمم وانا اقول ان هذا المسمى يجب ان يتغير الى ذوي الانجازات وانت مصنف من تلك الفئة نظرا للبطولات التي تقدمها ومن خلال توجيهات القيادة السياسية نحن بالهيئة العامة للرياضة اول الداعمين لك بأي اوجه دعم تحتاجها لتشرفنا بالانجازات العالمية مستقبلا.

وفي نفس السياق تحدث النائب السابق صلاح خورشيد قائلا: اشهد انك تحديت ووصلت وحققت وانت بطل استثنائي ويجب ان يتعلم منك شباب الكويت موضحا ان هناك الكثير من الشباب الكويتي وذوي الاحتياجات الخاصة تمكنوا من الانجاز والتميز لكن حالة فيصل مختلفة فهو كان يعاني من الفوبيا من السباحة والان في فترة قياسية تحقق انجازاً على مستوى العالم.

واضاف: اتمنى من كل المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية النظر الى الشباب الذين يشكلون 65 في المئة من الشعب الكويتي والاهتمام بهم وانا اعلم ان سمو الامير حريص كل الحرص على هذا الانجاز الذي انطلق من مكتب الديوان الاميري.

وفد غينيتس

بدوره قال فيصل الموسوي ان وفد من غينيتس جاء لتسليمه التكريم بشكل رسمي ولفت الى انه انتج فيلماً وثائقياً يروي تفاصيل حصوله على الانجاز الذي حققه في مجال الغوص وسيتم عرضه في جميع انحاء العالم.

وأوضح انه استطاع ان يتجاوز الغوص لعشرة كيلو مترات بفرق 21 دقيقة عن البطل السابق والذي لم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو بداية لتحد قادم امام جميع اهل الهمم فلا اعاقة تحد من الانجاز والتحدي والمنافسة ستكون مع الاصحاء ايضا.

وتابع الموسوي: النجاح مستمر والمنافسة والدعم يستمر بوجود التوصيات الحكيمة وتوجيهات الامير حفظه الله للقيادة الحكيمة ولمسؤولي الدولة بدعم ذوي الاعاقة ما جعلنا نحصل على هذه الانجازات ولا عذر لمن يقول ليس لدينا فرص او دعم لننجز فالفرص متاحة والمساحة مفتوحة للجميع.

واعرب الموسوي عن سعادته ووجود الداعمين له واعتبر نفسه خرج من اطار ذوي الاعاقة مادام استطاع ان يتغلب على محترفين من غير ذوي الاعاقة حيث تمكن من تطبيق الدمج الاجتماعي بحذافيره موجها الشكر لمن سانده في مسيرته خصوصا.

