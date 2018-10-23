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تعامدت الشمس، أمس، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوبي مصر، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص من السائحين الأجانب والمصريين.

وحضر فعاليات هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، وزراء الآثار خالد العناني والسياحة رانيا المشاط والثقافة ايناس عبدالدايم، ونحو 22 من سفراء الدول العربية والغربية. وتتكرر الظاهرة الفلكية الفريدة مرتين خلال العام، احداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى يوم 22 فبراير، وهما تاريخي مولد ووفاة الملك الفرعوني رمسيس الثاني. وقال مدير عام آثار أبوسمبل خالد شوقى ان ظاهرة تعامد الشمس، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 متراً داخل المعبد مروراً بصالة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. وأضاف أن الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، يتزامن مع مرور 50 عاماً على مشروع انقاذ معبدي أبوسمبل من الغرق ضمن الحملة الدولية لليونيسكو والتى أنهت أعمالها فى 1968. ووفق معلومات تاريخية، فتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (الذي حكم مصر بين عامي 1279 و1213 قبل الميلاد) ظاهرة اكتشفتها في عام 1874 المستكشفة الانكليزية اميليا ادواردز والفريق المرافق لها، وسجلتها في كتابها المنشور عام 1899 (ألف ميل فوق النيل). واكتشف معبد أبو سمبل الذي يشهد الظاهرة، الرحالة الألماني «بورخاردت» في عام 1813، وأزاح التراب عنه كاملاً المغامر الايطالى «جيوفاني بلزوني» فى عام 1817.

