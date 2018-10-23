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سواء ارتفع جدا أو انخفض جدا، يعد ضغط الدم عامل خطر تتكشف من خلاله العديد من الأمراض التي يمكن أن تقلل من جودة الحياة وكذلك من مدتها. فارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر المرتبط بأعلى عدد من الوفيات في العالم، اذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى أن هذا المرض مسؤول عن أكثر من 10 ملايين حالة وفاة في السنة.

فعندما يصاب شخص باختلال في ضغط الدم، ينبغي له أن يأخذ الوقت الكافي للعثور على أفضل طريقة للتدخل على المدى الطويل حيث يجب اتباع العلاج مدى الحياة.

ولا يكون تأثير ارتفاع ضغط الدم فوريا في العادة، بل يحدث على مدى شهور أو سنوات، وكلما كان التدخل لعلاج الحالة في وقت مبكر كان ذلك أفضل، وارتفاع ضغط الدم هو في الوقت نفسه مسبب لاضطراب توازن القلب والأوعية الدموية ومؤشر عليه.

فهذا الارتفاع يعزز أمراض القلب والأوعية الدموية التي تعزز هي الأخرى ارتفاع ضغط الدم، لذلك ليس من المستغرب أن يكون قياس ضغط الدم جزءا من الفحص السريري الروتيني خلال أي استشارة طبية. وعندما يؤكد الطبيب مع مريض ما وجود ارتفاع لضغط الدم، سيكون عليه اجراء تقييم كامل معه لتطوير أفضل استراتيجية لمواجهة هذا الأمر، «اذا كان عمر المريض أكثر من 30 عاما وليست لديه أي علامات أخرى على تدهور صحة القلب والأوعية الدموية، فان تغيير نمط الحياة سيكون الخطوة الأولى»، حسب البروفيسور جاك عمار رئيس قسم فرط ضغط الدم الشرياني والعلاج في مستشفى جامعة رانغيل بتولوز.

وينبغي أن يصاحب هذا التغيير الحد من تناول الملح، وذلك بتجنب الأطعمة الصناعية أو مكعبات الأعشاب أو اضافة الملح بانتظام الى المائدة، وغالبا يكون ذلك فعالا للغاية، كما أن النشاط البدني أمر أساس، ولا يعني ذلك الرياضة وانما فقط القيام بـ30 دقيقة من المشي السريع في اليوم.

واذا لم تُجد اجراءات تغيير نمط الحياة في اعادة الضغط الى توازنه خلال ثلاثة أشهر الى ستة أشهر، فان الطبيب يلجأ الى وصف أدوية تضبط ايقاع ضغط دم الشخص.

