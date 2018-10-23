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مع تطور العلم، واكتشاف استخدامات متعددة ومفيدة لسم العقرب، بات سائل هذه الحشرة الأغلى في العالم.

ويعد عقرب «مطارد الموت» أخطر أنواع العقارب على الاطلاق، وسمه هو الأغلى أيضا، اذ يصل ثمن الغالون الواحد منه الى 39 مليون دولار.

وقد يعتقد كثيرون أن «تربية» العقارب واستخلاص سمها تجارة مربحة، الا أنها في الواقع عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد، اذ يتم استخلاص السم بصورة يدوية من كل عقرب على حدة.

وفي كل مرة، فإن كمية السم التي يمكن استخلاصها من العقرب الواحد هي نحو 2 ميليغرام، أي أنه في حال أراد الشخص الحصول على غالون من السم، فهذا يعني أنه يجب استخلاص السم 2,64 مليون مرة.

ومع صعوبة العملية، قام باحثون في المغرب بابتكار جهاز لاستخلاص السم من العقارب، يعمل عن بعد، وهو قادر على استخلاص السم من 4 عقارب في المرة الواحدة، حسب موقع «بزنس انسايدر».

يشار الى أن سم العقرب مهم جدا، ويتم استخدامه في المجال الطبي، اذ تستعمل مادة «كلوروتوكسين» الموجودة في السم بعلاج سرطان الدماغ والحبل الشوكي.

