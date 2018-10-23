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الوفيات


راشد سعد فارس المعصب 79 عاما، شيع، الرجال: الفروانية، ق 2، ش 120، م 31، ديوان راشد سعد المعصب، ت: 51020005، النساء: الفروانية، ق 2، ش 142، م 29، ت: 55222822.
لولوه عبدالله ملا محمد، أرملة يعقوب يوسف بن نجم 85 عاما، شيعت، الرجال: الروضة، ق 1، شارع حنين، م 17، ت: 99628251، النساء: الدسمة، ق 1، ش 12، م 9، ت: 99604031.
عبدالله شهاب أحمد الطليحي 66 عاما، شيع، الرجال: القيروان، ق 2، ش 215، م 63، ت: 66111301، النساء: الرحاب، ق 1، ش 17، م 10، ت: 96903666.
مخلد يوسف شليويح المطيري 51 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: سعد العبدالله، ق 9، ش 912، م 17، ت: 99888538، النساء: اشبيليه، ق 1، ش 121، م 115، ت: 66000202.
نورة مسلم سعد الرشيدي، أرملة عبدالله ذياب القفيدي 84 عاما، شيعت، صباح الناصر، ق 1، ش 24، م 33، شارع ام المؤمنين مقابل محطة البنزين، ت: 96977666، 66722122.
عبدالله صالح طاهر القطان 27 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: حسينية الأوحد المنصورية، ت: 55224225، النساء: الرميثية، ق 1، ش 13، م 287، ت: 99077664.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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