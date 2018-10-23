وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل حيث أهدى سموه جائزة محافظي البنوك المركزية الاعلى تقييما على مستوى العالم والتي منحت من قبل مجلة (غلوبال فاينانس) الأميركية.

هذا وقد أشاد سموه بهذا التكريم الذي يمثل انجازا لدولة الكويت ويعكس مكانتها العالمية متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي حيث قدم لسموه التقرير السنوي للسنة المالية 2017/2018.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

