وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد.

واستقبل سموه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل وذلك بمناسبة تكريمه من مجلة (غلوبال فاينانس) الاميركية ضمن محافظي البنوك المركزية الاعلى تقييما على مستوى العالم والذين بلغ عددهم هذا العام 10 محافظين.

واستقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي واعضاء فريق التدقيق الحسابي بالدولة حيث قدموا لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الحكومية وكذلك الجهات المستقلة والجهات الملحقة بالسنة المالية (2017-2018).

