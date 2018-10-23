وطن النهار

استقبل المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح وفدا عسكريا من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة العميد الركن زيد عزالدين شمس الدين، حيث ناقش الجانبان موضوعات عدة ذات اهتمام مشترك.

وقال اللواء الركن فالح شجاع ان الزيارة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الذي رسخ مبدأ تبادل الخبرات بين الطرفين والتعاون في مجال التأهيل والتدريب في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح اللواء الركن فالح شجاع أن الحرس الوطني يسير وفق وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) التي تشمل تطوير العمل العسكري والتدريبي، والاستفادة بالخبرات في المؤسسات العسكرية المتميزة في الدول الشقيقة والصديقة من خلال حرصه على توثيق التعاون في المجالات العسكرية والامنية.

يضم الوفد الاردني كلاً من العقيد الركن عبدالباسط حسن علي، والعقيد الركن أحمد صياح راجي.

