أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد اخيرا رئيس وزراء جمهورية رومانيا فيوريكا دانشيلا، وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تناولت سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، ومذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال السياحة بين البلدين الصديقين.

ثم أحاط معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا وزير خارجية جمهورية الدومينكان ميغيل مالدونادو، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تنميتها في جميع المجالات وقد تضمنت الزيارة التوقيع على مذكرات التفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي ومجالات التعاون التجاري والطاقة.

كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على الكويت ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من خارج الكويت وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج، مؤكداً بأن وزارة الخارجية لن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن وذلك من خلال التعليمات المشددة لدى البعثات الخارجية وستواصل وبحزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على الكويت أو رموزها.

ثم أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات القانونية والآليات التي اتخذتها الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة من بعض الشركات والأفراد المطالبين بسدادها.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية مقتل الصحافي السعودي «جمال خاشقجي» وأعرب عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة عن النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تعكس حرص المملكة الشقيقة والتزامها الجاد بالتوصل إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة من يقف وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة، داعياً المجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه وعدم التدخل أو الخوض في هذه القضية الحساسة لحين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق، منوهاً بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به المملكة الشقيقة في دعم السلام والاستقرار في كل مكان، مؤكداً تقديره للمكانة العالية التي تحظى بها على جميع الأصعدة إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في المنطقة الشمالية الغربية أثناء طلعة تدريبية مؤخراً، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه.

ثم عبر مجلس الوزراء عن صادق التعازي إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط مؤخراً والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته والمصابين بسرعة الشفاء العاجل.

كما عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف إزاء السيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا اخيرا والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وألحقت أضراراً في المرافق العامة والممتلكات.

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب الرئيس السابق لجمهورية السودان الشقيقة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

كما عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف لحادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية «البنجاب» الهندية مؤخراً ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

