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أول النهار

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رئيس الوزراء استقبل الهاشل والصرعاوي وتلقى دعوة لزيارة الأردن


استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بمناسبة تكريمه ضمن محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييما على مستوى العالم من مجلة (غلوبال فايننس) الأميركية.
كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي وأعضاء فريق التدقيق الحسابي بالدولة حيث قدموا لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الحكومية وكذلك الجهات المستقلة والجهات الملحقة عن السنة المالية (2017 - 2018).
كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر أبو شتال حيث سلم سموه رسالة خطية من دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة.


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