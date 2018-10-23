أول النهار

غادرت رئيسة وزراء جمهورية رومانيا الصديقة فيوريكا دانشيلا البلاد أمس بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.

وكان في وداعها على أرض مطار الكويت الدولي رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر. وقد قامت دانشيلا خلال زيارتها للبلاد بزيارة مسجد الدولة الكبير حيث جالت في أرجائه ومرافقه كما قامت بزيارة مركز عبدالله السالم الثقافي حيث اطلعت على صالات العرض المتحفي وعلى أحدث الأنشطة التي يقدمها المركز للجمهور من مختلف الاعمار والاهتمامات مختتمة جولتها بزيارة مركز جابر الأحمد الثقافي وحضور بعض العروض التي تقدم للزوار.

