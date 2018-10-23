الأولى

تقدمت الحكومة امس بخطوة للتعاون مع مجلس الامة بإعادة الجناسي لـ9 من المسحوبة جناسيهم ابرزهم نبيل العوضي ومحمد المطيري وعبدالله المطيري وفرحان العنزي ومحمد قمبر جعفر ومسعد الخثية وسعد الخثية وضيدان الخثية، وسط اشادة نيابية ووعود بالتقدم خطوتين للتعاون مع السلطة التنفيذية. وأكد مصدر حكومي لـالنهار بأن اللجنة رفضت اعادة الجنسية لأحمد الجبر. وبارك النائب محمد هايف لمن عادت جناسيهم، معلقا بقوله: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى الإخوة في لجنة إعادة الجناسي كونها مسؤولية عظيمة فليحتسبوا في تحقيق العدالة ورفع الظلم عمن ظلم في باقي الجناسي المسحوبة، وما تتقدم الحكومة بخطوة في الملفات العالقة إلا وتقدمنا خطوتين أسأل الله أن يتم نعمته ويعيد الحق لأصحابه.

كما بارك النائب الحميدي السبيعي للإخوة الشيخ نبيل العوضي ومسعد الخثية ومن تمت إعادة جناسيهم، شاكرا كل من شارك وعمل وساعد لعودة تلك الجناسي، معربا عن امله في عودة جناسي باقي المستحقين ومنهم الجبر وسعد العجمي بالتقرير القادم إن شاء الله. من جهته قال النائب عبدالكريم الكندري: الحمدلله على عودة الجناسي لمن سحبت منهم ونبارك لهم زوال هذه الغمة. مؤكدا رفضه المساس بالمواطنة واستخدامها لأغراض سياسية، محذرا من انه لن تكون هناك حصانة حقيقية لهذا الحق إلا بتعديل قانون المحكمة الإدارية.

وعلق النائب عادل الدمخي بقوله: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، شكرا لسمو الأمير، وشكرا لكل من ساهم في، إعادة الجناسي، وإعادة الحق لأهله، وأرجو أن لا يتأخر تسليمهم الجناسي بعد اعتماد هذا القرار.

وأضاف الدمخي: الآن رأينا واقعا وعودنا للناخبين بالعمل في هذه القضية وكنت أتمنى أن تعود جنسية أحمد الجبر، وبإذن الله يعود الحق لأصحابه، ونتطلع إلى تعاون أكبر بين السلطتين تحت مظلة سمو الأمير للوصول إلى مصالحة شاملة تطوي صفحة الماضي.

وأثنى النائب ثامر السويط على دور سمو الامير في عودة الجناسي، معربا عن سعادته والحمد لله أولاً وأخيراً شكراً لجميع من سعى، داعيا: اللهم اجعل الكويت بلد خير يُرفع به الظلم و تُقام به العدالة و يُحترم به الانسان.

وقال النائب محمد الدلال: الحمدالله أولا وأخيراً على عودة جنسية الإخوة الكرام الشيخ نبيل العوضي ومسعد الخثية وغيرهم من الكرام، وخالص الشكر والامتنان لسمو امير البلاد وولي عهده وجميع الجهود والمساعي النيابية والرسمية والشعبية التي دعمت مساعي تحقيق خطوات إيجابية للتصالح المنشود.

بدوره، بارك النائب عبدالله فهاد عودة الجناسي لأهلها، معربا عن شكره لصاحب السمو أمير الإنسانية وكل من سعى مستشعراً عظم المسؤولية وجزاهم الله خير الجزاء على سعيهم وجهدهم ووفائهم.

واضاف بقوله: بإذن الله تكتمل فرحتنا بالعفو عن إخواننا المحكومين في قضية دخول المجلس الذين يستحقون منا كل بذل وجهد، والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات.