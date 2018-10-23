الأولى

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على الكويت ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من خارج البلاد وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج، مؤكداً بأن الوزارة لن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن وذلك من خلال التعليمات المشددة لدى البعثات الخارجية وستواصل وبحزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على دولة الكويت أو رموزها. كما تابع مجلس الوزراء بجلسته الاسبوعية امس باهتمام قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وأعرب عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية والتي تعكس حرص المملكة والتزامها الجاد بالتوصل إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة من يقف وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة، داعياً المجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه وعدم التدخل أو الخوض في هذه القضية الحساسة لحين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق، منوهاً بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به المملكة السعودية في دعم السلام والاستقرار في كل مكان، مؤكداً تقديره للمكانة العالية التي تحظى بها على جميع الأصعدة.

وبشأن آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بالإجراءات القانونية والآليات التي اتخذتها الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة من بعض الشركات والأفراد المطالبين بسدادها.