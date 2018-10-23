الأولى

كشف امين سر مجلس الامة النائب عودة الرويعي عن ان دور مكتب المجلس وأعضائه يمتد الى التأكيد على الممارسة الديمقراطية التي تنعم بها الكويت، ولا يقتصر على الأمور الادارية والفنية الخاصة بأعمال المجلس.

وأكد أن على أعضاء مكتب المجلس ترسيخ ممارسة الديموقراطية بطريقة صحيحة، متمنيا ان يكون دور الانعقاد المقبل بناء وحافلاً بالانجازات وأن يكون دور النواب في التشريع والرقابة افضل وان يركزوا على الاعمال التي تهم الوطن والمواطن.

من جهتها، خلصت لجنة الاحلال البرلمانية الى فشل الحكومة في ادارة ملف الإحلال، ولفت عضو اللجنة النائب محمد الدلال الى احتمالات وجود ضغوط خارجية من بعض الدول على الحكومة لتعيين أفراد جالياتهم وتعطيل عملية الاحلال في الدولة، مبينا ان هذا يمس كل بيت كويتي يعاني من بطالة ابنائه، في ظل وصول نسبة البطالة الى 6%. وقال الدلال: هناك ربط الكتروني بين مصر والكويت في قطاع العمالة وهذا يثير أزمة ويسبب زيادة في العمالة الوافدة، مشيرا الى ان هناك 3 ملايين وافد، ومليون و200 الف كويتي، وهذه الإعداد الكبيرة من الوافدين أدت الى تدهور الخدمات والازدحام المروري فضلا عن الإشكالية الأمنية.

ومضى يقول: هناك 500 الف نسمة من الجالية الهندية و450 الفا من الجالية المصرية اضافة الى غيرهما من الجاليات، مع ان 30 % من اجمالي الوافدين لا فائدة منهم ولا عمل ولا خبرات. وقال الدلال في تصريح: ناقشنا مسودة تقرير اللجنة وأشرنا فيها الى عدم وجود رؤية حكومية لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص الذي أصبح طارداً للعنصر الوطني ما يدفعه الى التمسك بالعمل في القطاع الحكومي. وأعرب عن أسفه من أن الكويت وهي بلد نفطي لا يوفر فرص عمل للكويتيين خريجي هندسة البترول، كما ان حاملي مؤهلات علم النفس لا يعملون بالتربية، مؤكدا وجود مشكلة في التوظيف على مستوى الدولة. وأضاف: نتجه كلجنة الى الزام مختلف القطاعات بالدولة بالتكويت الكامل خلال 10 سنوات او 15 سنة بما فيها القطاع الخاص مثل الدول الخليجية الأخرى. وطالب الدلال باقرار البديل الاستراتيجي للرواتب مشيرا الى انه يجب الاهتمام بالأمن الوظيفي للكويتيين بالقطاع الخاص. وقال: ان اللجنة سوف تجتمع الاحد المقبل وتوجهنا الأولي هو ان يعاد تشكيل اللجنة في دور الانعقاد الجديد لتنفيذ الاجراءات العملية بشأن الاحلال وللذهاب الى الخطوات العملية للتكويت. في شأن مختلف، حذر النائب ناصر الدوسري وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح من مغبة الانتقائية في تعيينات الوظائف القيادية والإشرافية، لافتا الى ان هناك مساعي من قبل الوزير لتعيين من قام بتكليفها رئيساً للمجلس كونها احد المحسوبين والمقربين اليه، مشيرا الى ان هذه المساعي تتم حاليا بإشراف أحد الوكلاء المساعدين. وحذر الدوسري من خطورة العبث في المؤسسة الصحية وتوزيع المناصب دون استحقاق واولوية، مؤكدا أن من يصدر هذه القرارات للاسف وزير خرج من رحم الوزارة، متسائلا: كيف يقوم بالالتفاف على الدستور والقانون والنظم واللوائح ؟ يجب عليه ان يدرك أنه سيحاسب على تجاوزاته.