الأولى

اعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية. واشار في تصريح للصحافيين الى ان المادة الاولى من القرار تضمنت الصرف بأثر رجعي لمستحقي دعم العمالة بحد اقصى 3 أشهر سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. وقال الموسى، ان القرار قبل التعديل كان يقضي بالصرف اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب من دون أي اثر رجعي، مؤكدا ان التعديل جاء استجابة لجهود الدولة الرامية الى تحفيز العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف ان المادة الثانية من القرار أرجأت العمل بالبند المتعلق بإضافة شرط الحصول على دورة تدريبية مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط وسنتين لما دون المتوسط او مدة عمل في القطاع الخاص تعادل مدة تلك الدورة للحصول على دعم العمالة الوطنية، موضحا انه يحق لحملة المؤهل المتوسط وما دونه التقدم للهيئة بطلب صرف دعم العمالة الوطنية دون الحصول على أي دورات تدريبية او مدة خبرة سابقة وذلك حتى نهاية مارس المقبل.

واكد انه اعتبارا من ابريل المقبل لن يقبل طلب صرف الدعم لهذه الفئة الا بعد الحصول على الدورة التدريبية أو أن تكون لدى المتقدم مدة خبرة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات تعادل مدة الدورة، لافتا إلى ان قرار مجلس الوزراء رقم 1148لسنة 2018م تضمن إقرار زيادة جديدة لحملة المؤهل الثانوي و المتوسط، حيث تضمنت المادة الرابعة منه رفع قيمة العلاوة الاجتماعية للثانوي بدورة لمدة عام وللمتوسط بدورة لمدة عام وما دون المتوسط دورة لمدة عامين او قضائهم مدة مساوية لمدة الدورة التدريبية في العمل بالقطاع الخاص. ولفت إلى انه تم رفع قيمة العلاوة الاجتماعية لتصبح لحملة المؤهل الثانوي بعد مرور عام من العمل بالقطاع الخاص او الحصول على دورة تدريبية مدتها عام وكذلك حملة المؤهل المتوسط بدورة 161 دينارا بدلا من 147، فضلا عن زيادة العلاوة الاجتماعية لما دون المتوسط لتصبح 161 دينارا بدلا من 136 دينارا.