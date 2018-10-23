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استهلت تباشير الوسم فجر أمس فأمطرت على مناطق متفرقة من البلاد كان اشدها على محيط المطار والمناطق الجنوبية ما تسبب في اغلاق بعض الشوارع الرئيسة نتيجة تكون برك المياه التي تعاملت معها فرق الطوارئ سريعا تحت اشراف وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية الناطق الرسمي باسم الاشغال عبدالمحسن العنزي ان الجولة التفقدية التي قام بها وزير الاشغال امس كانت للوقوف على اسباب التجمعات المائية مع التأكيد على ايجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة حتى لا يتكرر حدوثها، موضحا ان اهم اسباب التجمعات هو انسداد فتحات المناهيل نتيجة وجود اوساخ وبعض الاشجار، ما ادى الى انسدادها بشكل مفاجئ.

ولفت الى ان عدد البلاغات التي وصلت الى الوزارة بلغ 85 تم التعامل معها خلال ساعات.

وكانت وزارة الأشغال اوضحت في بيان لها أن البلاد قد تعرضت صباح امس الاثنين لموجة من الأمطار بلغت نسبتها بمطار الكويت الدولي (14,50 ملليمتراً) بالساعة، ونتج عن تلك الموجة تراكم كميات من المياه في بعض مناطق محافظة الأحمدي. واشارت الى ان الامطار أدت الى حدوث طفح بخط مياه الصرف الصحي الموازي للقطعة رقم (1) بمنطقة هدية وانه جرى التعامل مع تلك المياه.

من جانبه أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد جهوزية جميع مراكز الاطفاء للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار. وأضاف ان هذه الاستعدادات تزامنت مع الامطار التي هطلت صباح امس على البلاد حيث كانت غزيرة في المناطق الجنوبية وتم استلام 20 بلاغا تعاملنا معها جميعا ولم تكن هناك أي اصابات. من جهته توقع مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الأرصاد عبد العزيز القراوي أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس الى صباح اليوم الثلاثاء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي. وقال إن البلاد تشهد حالة من التكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها سحب ركامية يصاحبها هطول للأمطار المتفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

