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أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي بتعاون السلطات الرومانية في الكشف عن مصير المواطن المفقود محمد البغلي. واعرب في بيان صحافي بعد ختام زيارة رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلا الى الكويت عن تقديره لاستقبالها بمقر اقامتها بقصر بيان اسرة المفقود ووعدها لهم بمتابعة القضية وتلبية المطالب. وأفاد ان المباحثات الرسمية التي جمعت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بنظيرته رئيسة وزراء رومانيا تناولت مختلف اوجه التعاون والتشديد على اهمية تكثيفها في المجالات محل الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين الوزراء من كلا الجانبين. وقال البيان ان الجانبين أكدا وجود العديد من المشاريع الجاذبة والواعدة التي يمكن الدخول فيها لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وتطلع الجانب الروماني لاستقطاب الاستثمارات الكويتية عبر الاستفادة من الحوافز والمميزات التي توفرها الحكومة الرومانية. واوضح ان الجانب الروماني أبدى الرغبة في التعاون مع الكويت في القطاع الصحي عبر توفير الكوادر والخبرات الرومانية في مجالات الصيدلة وادارة المستشفيات ، وايضا استقطاب المواطنين الكويتيين لتلقي العلاج في العديد من المراكز العلاجية والاستشفائية المتخصصة بأمراض الشيخوخة والقلب والعلاج الطبيعي في رومانيا.