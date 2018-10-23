الأولى

أجمع سفيرا بريطانيا والمانيا لدى البلاد مايكل دافنبورت وكارل بيرغنز خلال زيارتهما مركز ايواء القوى العاملة امس ان ما تقوم به الكويت في سبيل حماية القوى العاملة لديها «يستحق الاحترام والتقدير».

واعتبر السفير دافنبورت في تصريح للصحافيين ان الكويت شريك مهم لبريطانيا في محاربة الاتجار بالبشر او تهريبهم، مبينا ان حكومتي البلدين تعملان معا للمحافظة على حقوق الانسان سواء من خلال مجلس الامن الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة او من خلال تعاونهما المشترك. واشار الى ان ما رآه في المركز الواقع في منطقة جليب الشيوخ «يستحق الاحترام»، مشددا على ان تكفل الكويت بالحفاظ على حقوق هذه العمالة واحتضانها يعد شيئاً متطوراً ويدعو الى الفخر. من ناحيته لفت السفير بيرغنز الى ان المركز يعتبر الوحيد على مستوى مجلس التعاون الخليجي قائلا: ان «تكاتف مؤسسات الدولة وتعاونها للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وحمايتها وايوائها يعد من الامور الانسانية الجيدة».

واشار الى ان المركز لا يكتفي بالايواء فقط بل يتعداه الى ضمان حقوق التقاضي في المحاكم الكويتية وتهيئة المعنفات نفسيا وجسديا وتدريبهن على الاعمال اليدوية وكذلك التكفل باستخراج تذاكر السفر في حال رغبتهن في العودة لبلدانهن. من جهته، قال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح: ان الكويت بصدد انشاء مركز ايواء آخر في منطقة الصباحية يكون بديلا للمركز الحالي في حين سيتم تخصيص المركز الحالي للرجال. وأوضح ان المركز سيكون على مساحة 5 الاف متر مربع حيث تم الحصول على الارض من احد المتبرعين لانشاء هذا المركز وخدمة اكبر شريحة ممكنة من العمالة وتوفير الحماية والمعيشة اللازمة لها.