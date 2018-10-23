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كشف وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، عن تنسيق يتم مع وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة شهادات معلمي المدارس الخاصة، مشيرا الى أنه عند اكتشاف بيانات غير صحيحة او شهادات مزورة سيتم احالة أصحابها الى النيابة.

وأكد الحويلة في تصريح للصحافيين على هامش رعايته صباح امس احتفالية الادارة العامة للتعليم الخاص باليوم العالمي للتخضير، حرص قطاع التعليم الخاص على أن تكون جميع شهادات معلمي مدارسه مصدقة ومعترفا بها، لافتا الى انه تم اصدار قرار بضرورة التدقيق على الشهادات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وأوضح أنه عند اكتشاف شهادة غير مصدقة او غير معترف بها سيتم ايقاف صاحبها عن العمل واحالة الامر للنيابة، لاتخاذ الاجراءات القانونية.