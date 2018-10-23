دوليه

حافظ الاسباني رافايل نادال، الغائب عن الملاعب منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع سبتمبر الماضي، على صدارة التصنيف العالمي للاعبين التنس المحترفين، في حين باتت الألمانية أنجيليك كيربر وصيفة جديدة للرومانية سيمونا هاليب لدى المحترفات.

ولم يطرأ تعديل على المراكز الثلاثة الأولى لدى المحترفين، لان الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني والسويسري روجيه فيدرر الثالث لم يشاركا في أي دورة الأسبوع الماضي.في المقابل، بات الروسي كارن خاتشانوف في نادي اللاعبين العشرين الأوائل بعد تتويجه بطلا لدورة موسكو وتقدمه سبعة مراكز ليحتل المرتبة التاسعة عشرة.