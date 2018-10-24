أول النهار

أنطاليا (تركيا) - (كونا): انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات اجتماع للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري بافتتاح معرض للمنتجات التركية المختصة في مجال تكنولوجيا الأمن. وحضر افتتاح المعرض رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع ومن بينهم وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي والوفد المرافق له.

وتضمن المعرض عربات وأسلحة ومعدات وملابس عسكرية وطائرات من دون طيار وقوارب عسكرية وسيارات اسعاف وإطفاء.

ومن المقرر ان ينطلق اجتماع الاتحاد في وقت لاحق اليوم بكلمة لوزارة الداخلية التركية تليها كلمات رؤساء الوفود المشاركة.

وتأسس الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك عام 1994 ويضم كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وتركيا وهولندا والمغرب ورومانيا الى جانب الأردن وتونس وفلسطين وأوكرانيا والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وقطر وجيبوتي.

ويهدف الاتحاد الى توسيع وتعزيز العلاقات المتبادلة لتشجيع التفكير الابتكاري والنشط في التعاون الشرطي. وأعلن الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أخيراً انضمام الحرس الوطني الكويتي الى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك كأول جهة عسكرية كويتية. واوضح في تصريح صحافي قبيل مغادرته إلى مدينة انطاليا التركية على رأس وفد مرافق لحضور اجتماع الاتحاد ان انضمام الكويت ممثلة بالحرس الوطني للاتحاد جاء تطبيقا لرؤية القيادة الكريمة للحرس الوطني متمثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والتي تؤكد أهمية توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

