أول النهار

بحث رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع نظيره الفرنسي في باريس الجنرال فرانسوا لوكوانتر سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحافي أن الفريق الخضر والوفد المرافق له قام بزيارة مركز المشبهات ولعبات الحرب حيث استمع لايجاز عن دور المركز في تعزيز قدرات القوات المسلحة على المستويين العملياتي والتدريبي مشيدا بمستواه الاحترافي.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث آليات تفعيل التعاون المشترك في هذا المجال والاستفادة من تطوير مركز المشبهات ولعبات الحرب التابع للجيش الكويتي.

وحضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان.

