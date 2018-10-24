الأولى

أكد مصد برلماني لـ النهار وجود انعكاسات ايجابية على العلاقة بين النواب والحكومة بعدما أقدمت عليه الاخيرة بإعادة الجناسي المسحوبة.

ولفت الى ان الأغلبية النيابية باتت تدعم استقرار التشكيلة الحكومية الحالية، مؤكدا عدم وجود اي توجه لطرح الثقة بأي من الوزراء، ومشيرا الى ان الاستجوابات والتلويح بتقديمها أمر لا يمكن منعه، لكن الأرجح انها لن تحصد أي تفاعل نيابي مؤيد لها.

ورصد المصدر وجود تغير في المواقف النيابية ازاء استجواب رئيس مجلس الوزراء، اذ لا يريد الكثير من النواب إطلاق أحكام مسبقة عليه، كما لا يريدون احداث توتر ولا تأزيم في العلاقة مع الحكومة. ولفت الى أن اتصالات نيابية اكدت ضرورة عدم الزج بقضية عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ولا بملف العفو في استجواب الرئيس، آملا في الوصول الى تسوية بشأن العفو الخاص. من ناحيته، كشف النائب عادل الدمخي انه والنائب محمد هايف عملا كفريق مكلف من رئيس مجلس الامة لعودة الجناسي لاهلها، مشيرا الى الدور الفاعل الذي قام به النائب جمعان الحربش من اجل جمع هذا الفريق، ووجه كلامه الى الحربش قائلا: أبشر يا جمعان بالخير، سيرجع لك حقك أنت واخوانك وستفرحون قريبا بإذن الله.

بدوره دعا النائب الحربش النواب الساعين للمصالحة الى استكمال بقية الملفات، مؤكدا ان التفاوض والتفاهم، بل والتراجع خطوة لأجل قضية عادلة يحسب لأصحابه لا عليهم.

وحمد الله على عودة الجناسي لأصحابها ورفع الظلم عن أسر عانت لسنوات، مشددا على ان الشكر بعد الله موجه الى سمو أمير البلاد والى كل الجهود النيابية المخلصة التي آثرت العمل وتحملت الكثير. بدوره افاد النائب محمد الدلال بان هناك مساعي نيابية وشعبية لعودة ما تبقى من الجناسي المسحوبة وبالأخص سعد العجمي واحمد الجبر اضافة الى اقرار مقترح بقانون يمنح المحكمة الإدارية حق النظر في سحب وإسقاط الجناسي تأكيداً لحق المتضررين في اللجوء للقضاء.

وعلق النائب حمدان العازمي قائلاً: ان الحكومة تحركت في موضوع الجناسي وأقرت بخطئها في السحب، لافتا الى ان الحكومة تبتز وتساوم النواب بهذا الملف. من جانبه اكد النائب احمد الفضل انه لا مجال للتأزيم في المجلس ومن يفعل ذلك فانه لا يريد الخير للكويت واهلها ونظامها، مضيفا: لمن منحت لهم الجناسي أقول... قدروا كرم صاحب السمو فانتم تحت المجهر.