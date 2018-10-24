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كشف عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخطط الهيكلي للدولة عبد الوهاب بورسلي أن العمل قائم حاليا على صياغة نحو 25 قانونا لتنظيم عمل المستثمر الأجنبي، موضحا ان القوانين التي تخص جزيرة فيلكا ستكون توافقية بين الدولة والمستثمر باعتبارها منطقة محايدة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 البالغ كلفتها 500 مليار دولار. وأكد بورسلي في تصريح لـالجزيرة نت أن فيلكا ستتبع القطاع الخاص، وبالتالي لن تسري عليها القوانين المعمول بها في الكويت، موضحا ان تأخر تطوير الجزيرة جاء بسبب تعطل اقرار القوانين الخاصة بها لفترات طويلة، موضحا أن الأمر سيكون بيد مجلس الأمة المنوط به اقرار هذه القوانين. وأضاف: أتوقع الانتهاء من اقرارها في غضون 4 أشهر لتنطلق بعدها عجلة التطوير في الجزيرة التي ستشهد انشاء مطار وميناء الى جانب منتجعات وفنادق ومتاحف ومستشفيات ومدارس.

وقال: في حال سارت هذه المشروعات كما هو مخطط له، فان فيلكا ستستعيد ألقها الذي طالما عرفت به على مدى التاريخ، فقد شهدت مرور الكثير من الحضارات وهو ما تدل عليه الآثار المكتشفة في الجزيرة. يذكر أن رؤية كويت جديدة 2035 تشمل محورا لتطوير الجزر الكويتية، ومن بينها فيلكا التي ستشهد مشروعات باستثمار صيني - كوري مشترك.