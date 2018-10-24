الأولى

بدأت وزارة المالية في تشديد اجراءات الرقابة والمتابعة للايرادات والمصروفات للجهات الحكومية لضمان السيطرة عليها بشكل يخدم الميزانية العامة للدولة، وفي هذا السياق اصدرت الوزارة تعميما جديدا طلبت من خلالها من جميع الجهات الحكومية تقديم تقرير ربع سنوي حول الايرادات والمصروفات والممتلكات والاصول الداخلية والخارجية لكل جهة بشكل تفصيلي وبيان أهم الاهداف التي تم تحقيقها في خطط التنمية والتي لم تتحقق مع بيان اسباب عدم تحقيقها. وتضمن التعميم التشديد على ضرورة ان يتضمن التقرير بيانات وافية عن الايرادات المحصلة والمستحقة واجبة التحصيل والمصروفات الفعلية والحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية مع بيان اسباب الزيادة او النقصان واسباب تعثر تحصيل المستحقات.

التعميم طالب الجهات بتقديم عرض عام لجميع ابواب الصرف مع عرض شامل للارصدة الفعلية والعينية والاصول المالية المحلية والخارجية. ودعا التعميم الى ضرورة اجراء جرد كامل للاموال والارصدة والاصول والحسابات مع التقيد بتحجيم ارصدة الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية بجميع انواعها للحد من تضخم ارصدتها.

