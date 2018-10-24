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«الكرملين»: لا صلة للأسرة المالكة بما حصل


موسكو الوكالات: دعت الرئاسة الروسية إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحافي أدلى به امس «نحتاج إلى معلومات مؤكدة، وقد سمعنا تصريحات رسمية من الرياض تشدد على عدم تورط أفراد العائلة الحاكمة فيما حصل، ونأخذها في الاعتبار، وكل ما تبقى يعود للتحقيق، ولا بد من الاعتماد هنا على معلومات رسمية مؤكدة». وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أعلن موقفه إزاء قضية خاشقجي، إذ قال، أثناء مشاركته في منتدى «فالداي» الدولي للحوار إنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بالعلاقات مع السعودية قبل انتهاء التحقيق في القضية.


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