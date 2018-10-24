الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن الكويت بصدد تنفيذ 60 مشروعاً في قطاعي السياحة والطيران والصحة والتعليم بكلفة إجمالية قدرها 13 مليار دينار تعادل 42 مليار دولار وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأضافت أنه وفق تقرير حكومي فإن المشروعات تشمل تطوراً لبنى تحتية لقطاعي السياحة والطيران والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للتخطيط ستناقش التطورات المستقبلية لمتطلبات التنمية السياحية وما يساندها من مشاريع للطيران.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الشراكة أن المشروعات الحكومية تتبع 25 جهة في مختلف التخصصات، منها مشاريع نفطية وصحية ومدن للعمالة والبنية التحتية والمشروعات الإنشائية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المشاريع الترفيهية والمتنزهات والمدارس ومترو الأنفاق، والطاقة، والسكك الحديد، والصحة، يحمل فرصا كبيرة للشركات المختلفة، لاسيما في قطاع المقاولات. وأوضحت أن المشروعات الحكومية الجديدة ستكشف عن فرص أعمال تجارية لأول مرة بالكويت، ما يدخل الدولة مرحلة جديدة من المشاريع الدولية، التي سيكون لها صدى كبير خلال الأعوام الخمسة المقبلة في ضوء توسع الحكومة في خطط التنمية.

وأفادت المصادر أن الفرص ستكون كبيرة أمام استثمارات القطاع الخاص الأجنبي، من خلال مشروعات تطوير عقاري كبيرة ومتنوعة تعزز من نمو التطور العمراني للمناطق الجديدة وما يتبعها من مشاريع متنوعة استثمارية وتجارية لتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين.