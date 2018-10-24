الأولى

اطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة جديدة لأصحاب العقارات لتمكينهم من معرفة حركة تغير سكان عقاراتهم لعناوينهم عبر خدمة الرسائل النصية (SMS).

وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي امس الثلاثاء ان هذه الخدمة تأتي تسهيلا على أصحاب عقارات السكن الخاص لمتابعة القاطنين سواء بالاضافة او الالغاء ما يسهم في الرقابة الذاتية لأصحاب العقارات.

واشار الى ان آلية تفعيل هذه الخدمة تستوجب من صاحب العقار الدخول على موقع الهيئة واختيار الخدمة المعنية ضمن الخدمات الالكترونية المتوافرة بالموقع واتباع خطوات تفعيل الخدمة بادخال البيانات وتحميل صورة وثيقة العقار او شهادة الاسكان بالنسبة لأصحاب البيوت الحكومية. واضاف: سيتم التحقق من المعلومات ومن ثم تفعيل الخدمة والتواصل مع صاحب العقار من خلال الرسائل النصية (SMS) وابلاغهم عن اي حالة تغير تطرأ على العقار سواء باضافة أو الغاء عنوان القاطنين و«بذلك يصبح صاحب العقار على تواصل مستمر وبشكل فوري ومعرفة جميع ما يتعلق بالعقار دون الحاجة لعناء المراجعة».

3.6 ملايين دينار

مرحلة بناء الأسود لمبنى وحدة المسنين في محافظة حولي على مساحة 3 آلاف م2 بكلفة بلغت مليونا و796 ألف دينار. يذكر ان الشؤون تسعى الى انجاز جميع مشاريعها الانشائية حسب الجدول الزمني المحدد، غير انها تعاني التأخر في بعض منها لاسباب مرتبطة بالجهات الرقابية، علما أنها تسلمت في فبراير الماضي مبنى منتجع كبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الذي يضم خدمات فئة المسنين وذويهم من خلال توفير انواع الرعاية الايوائية والنهارية والثقافية والترفيهية والدينية الى جانب الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية.

