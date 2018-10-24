وطن النهار

تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية سيراليون الصديقة لدى دولة الكويت السفيرة حاجا ايشاتا طوماس. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية حيث أعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عن أطيب تمنيانه للسفيرة الجديدة بأن تحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عملها لدى دولة الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

