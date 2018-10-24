وطن النهار

سوسة (تونس) - «كونا»: ثمن المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني ونائب رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية احمد عساف أول من أمس الاثنين الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت للقضية الفلسطينية لاسيما في ظل رئاستها الحالية لاتحاد اذاعات الدول العربية.

وقال عساف في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون دولة الكويت على هامش اجتماعات اتحاد اذاعات الدول العربية بمدينة (سوسة) ان «اتحاد اذاعات الدول العربية لم يدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المناسبات وعلى كل المستويات والاصعدة» واشار في هذا السياق الى الدور الذي قامت به رئاسة الاتحاد الكويتية ممثلة في الوكيل المساعد لقطاع المطبوعات بوزارة الاعلام الكويتية محمد العواش واصفا ذلك الدور بانه «بارز ومميز».

واضاف عساف «دائما كانت فلسطين حاضرة على جدول اعمال اجتماعات الاتحاد الذي يحرص على تقديم كل اشكال الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك تنظيم ايام اعلامية عربية موحدة حول القضية الفلسطينية وتنظيم يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني الشهر المقبل ويتم البث من ستوديو التلفزيون التونسي ويعمم على جميع الهيئات العربية الاعضاء في الاتحاد».

