وطن النهار

نيويورك - «كونا»: دعت الكويت مجلس الامن الى ابداء المزيد من الدعم للسودان الذي يدفع بالحلول السياسية لتحقيق السلام في الداخل وفي دول جواره.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالانابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن حول بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) مساء أول من امس الاثنين.

وقال المنيخ ان ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس من تأكيد لتحسن الاوضاع الامنية في معظم مناطق دارفور وانخفاض الاعمال الاجرامية يعد ايجابيا معربا عن امله في البناء عليه للوصول الى الامن والاستقرار الكامل في دارفور.

واكد ضرورة دعم جهود السودان في بسط سيادته على اراضيه بما في ذلك الاضطلاع بمسؤوليته الاولية في حماية المدنيين مرحبا بما ابداه مجلس الامن من وحدة في تبني القرار 2429 الذي سار في وتيرة متواصلة من تخفيض المكون العسكري لبعثة (يوناميد) تأكيدا للاستقرار المتواصل في دارفور وعلى تراجع الحاجة للقوات الاممية العسكرية هناك.

وتابع المنيخ قائلا: «لقد كان للأعمال القتالية ضد الفصائل المتمردة في جبل مرة اثر في نزوح بعض سكان دارفور من مناطقهم مثلما كان للامطار والسيول اثر في ذلك حسب ما ورد في تقرير الامين العام».

واشار الى اهمية التركيز على النزوح واعداد النازحين موضحا ان النزوح لا يرجع في مجمله للاسباب الجذرية للنزاع وان دارفور تشهد عودة للنازحين مثلما تشهد نزوحا جديدا وان النتيجة الاجمالية عند المقارنة بالعام الماضي وما سبقه تبين الانخفاض المتواصل لأعداد النازحين.

