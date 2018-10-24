وطن النهار

بدأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جولاتها الخارجية لزيارة مجموعة من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية، للاتفاق على آلية استقدام العمالة وتحديد الكلفة، بدءا من لاوس ودلهي وكمبوديا ونيبال وفيتنام والفلبين.

وعقدت الوزيرة الصبيح عددا من اللقاءات مع وزير العمل والرفاهية الاجتماعية في جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية خامفينغ سايسومفينغ ونائب وزير الشؤون الخارجية خامفاو إرنثافانه ونائب وزير التخطيط والاستثمار خاميلين فولسينا، بحضور نائب مدير عام قطاع العمالة الوافدة في هيئة القوى العاملة حسن الحضر.

وأشارت في تصريح للصحافيين، إلى انه تم خلال هذه اللقاءات مع المسؤولين مناقشة العديد من القضايا، أبرزها ما يتعلق بتبادل الأيدي العاملة سواء في مجال العمالة المنزلية او العمالة في القطاع الاهلي ، مؤكدة أن هذه اللقاءات تأتي في اطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الكويت وجمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية في مجال العمل والعمال.

الجدير بالذكر أن الوزيرة الصبيح تسعى إلى تطبيق مشروع الربط الالكتروني مع الدول المصدرة للعمالة، لضمان استقدام الايدي العاملة دون وجود شبهات الاتجار بالبشر، حيث تهدف من وراء تفعيل النظام الآلي القضاء على سماسرة الاقامات والكشف عن الشركات الوهمية المتاجرة بالعمالة، بالإضافة الى التأكد من صحة المؤهلات الدراسية مع ضمان توفير فرص عمل حقيقية للعمالة. من جانب آخر، أنجزت هيئة القوى العاملة نحو مليون و650 ألف معاملة الكترونية منذ انطلاق خدمة أسهل عبر البوابة الالكترونية للهيئة التي تقدم مميزات خاصة لأصحاب العمل من خلال متابعة الأعمال في أي وقت ومن أي مكان. يذكر أن خدمة أسهل تقدم خدمات الكترونية لأصحاب العمل في انجاز مختلف معاملتهم الخاصة بإصدار إذن العمل وتحويل العمالة والغاء اذن عمل العامل الذي غادر البلاد، فضلا عن بعض الخدمات الاخرى منها تلقي الرسائل النصية الخاصة بانتهاء نتائج التفتيش.

