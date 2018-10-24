وطن النهار

عقد في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اجتماع بين وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ونائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جويل مايبري.

وأشار السريع لجهود جميع الجهات الحكومية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء، مشيراً إلى انها اصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي لاقى اشادة واسعة على المستوى الدولي لاسيما انه يجمع بين مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في قانون واحد كذلك ان الكويت ممثلة بوزارة العدل قد شاركت بصياغة القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالاشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تم اعتمادها وفق قرار وزراء العدل في دورة سابقة. وأضاف انه من حرص الكويت على مكافحة هذه الجريمة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجارٍ العمل على تنفيذها. من جهته أشاد نائب السفير الأميركي ونائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية بجهود الكويت وحرصها النابع عن ايمانها بأهمية مكافحة هذه الجريمة التزاماً منها بمبادئ حقوق الانسان والحريات العامة. على صعيد آخر، صرح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر بان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بصدد تنظيم ندوة جديدة بعنوان «اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني».

وقال: سيحاضر في المؤتمر المستشار عادل العيسى وكيل محكمة التمييز أميناً عاماً للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمستشار عبدالمنعم ابراهيم رئيس المكتب الفني لمكتب وزير العدل وعضو الامانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المستشار الدكتور شريف عتلم مستشار بمحكمة الاستئناف وعضو الامانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، المستشار د. نواف الشريعان مستشار بمحكمة الاستئناف وعضو الامانة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني د. أحمد المقلد وكيل المحكمة الكلية وعضو الامانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.

وذكر ان انعقاد مثل هذه الندوات يأتي من منطلق رؤية المعهد في الاهتمام بالكوادر البشرية وللتوعية القانونية المهمة وسعياً لتحقيق رؤية الكويت 2035 في الارتقاء والعناية بالكوادر والعنصر البشري. وسوف تنعقد الندوة اليوم الاربعاء الساعة 05:30 مساء بمقر المعهد الجديد في مدينة الكويت «قبلة» شارع ابوبكر الصديق متفرع من شارع فهد السالم خلف برج حمود.

