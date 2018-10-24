وطن النهار

حذر رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، المستشار بالديوان الأميري، د. عبدالله معتوق المعتوق من تداعيات كارثية لازدياد معدلات الجوع بسبب النزاعات على خلفية اعلان برنامج الأغذية العالمي ببلوغ أعداد الجوعى في العالم نحو 830 مليون جائع.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه صباح أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر محمد يحيى عليبي ورئيسة الاتصالات القانونية والشؤون الإنسانية في البعثة الدولية لدى الكويت دوروثيا كريميتساس وزينب قمبر مستشارة الشؤون الإنسانية بالبعثة، وحضور مدير عام الهيئة الخيرية بدر سعود الصميط، ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية هديل السبتي.

ووجه د. المعتوق دعوة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل الذي تستضيفه الهيئة في 26 نوفمبر المقبل برعاية صاحب السمو أمير البلاد وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد تحت شعار «إنسانية واحدة ضد الجوع» بالشراكة مع منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة، والعديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار د. المعتوق إلى ان الهيئة وجهت دعوات لعشرات المنظمات الإنسانية الخليجية والدولية ومن بينها مؤسسة بيل غيتس ومكتب الأمين العام المساعد للشراكات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها، وقد تلقينا موافقات من جانب العديد من المنظمات والمسؤولين الدوليين.

وأوضح أن المؤتمر يعنى بإطلاق برنامج لاطعام مليار جائع في العالم، وإن لديه أمل كبير في أن تتضاعف مساهمات المنظمات المشاركة في تعهداتها لهذا البرنامج، وأن أجندة المؤتمر تشتمل على عدد من الجلسات لمناقشة ظاهرة الجوع وآثارها والاغاثات العاجلة ودورها في مكافحة الجوع والأثر المستدام لمشروعات التنمية المجتمعية وقضايا الشراكة والتكامل ودورهما في التمكين للمجتمعات الفقيرة.

وتطرق د. المعتوق إلى الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية الكارثية ، وخاصة الأزمة السورية، داعياً الصليب الأحمر إلى شراكة فاعلة من اجل تخفيف معاناة ضحايا الأزمة خاصة من الأطفال والنساء.

ومن جهته رحب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير بالشراكة الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئة الخيرية وغيرها من المنظمات الإسلامية، معرباً عن ترحيب منظمته بالمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للشراكة بوفد رفيع برئاسة نائب رئيس اللجنة الدولية جلس كاربونيرو، الأكاديمي والاقتصادي المتخصص في الشؤون الإنسانية وقضايا المجاعات، وستكون مشاركته فعالة.

وأشار إلى إن معالجة تداعيات الجوع أمر مهم ، وأن الأهم هو مواجهة الأسباب المؤدية للمجاعات ومنها النزاعات وما يترتب عليها من عنف وفقر واضطرابات اجتماعية خطيرة، موضحا أن المجاعة في غالب الأحيان عرض مدمر من أعراض حرب طال أمدها، وآملا أن تقدم منظمته نماذج وحلولاً جديدة للتعاون في مثل هذا الاطار للعمل على تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.

