وطن النهار

أشاد نائب رئيس بعثة الخارجية الأميركية نائب السفير الأميركي لاري ميموت بجهود دولة الكويت وآلية الحالة الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وما لمسه من تعاون من جانب الحكومة الكويتية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أول من أمس ان الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بحث أول من أمس مع نائب رئيس بعثة الخارجية الأميركية نائب السفير الأميركي لاري ميموت والوفد المرافق الاتجار بالبشر ومجالات مكافحة هذه الظاهرة. وذكر البيان ان ميموت ابدى سعادته بالممارسات الجيدة والتطور الملحوظ في كفاءة القائمين على إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في دولة الكويت. وأضاف انه في بداية اللقاء رحب اللواء الديين بضيوفه حيث تم عرض ومناقشة التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يتوافق مع البروتوكول الخاص بها وفق رؤى وتطلعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح ودعم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام لجميع الموضوعات التي تخص الاتجار بالأشخاص.

