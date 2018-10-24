وطن النهار

قال الأمين العام المساعد للوقاية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) سالم العلي أول من أمس الاثنين ان وسائل الاعلام تمثل إحدى المنصات الرئيسية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع. جاء ذلك في تصريح ادلى به العلي لـ (كونا) عقب ورشة التدريب التي نظمتها (نزاهة) لمنتسبي وزارة الاعلام تفعيلا لمشاريع التعاون المشتركة بإطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال التوعية والتثقيف.

وأضاف العلي ان الورشة التدريبية شارك فيها 35 موظفا من مختلف قطاعات الوزارة وهي قطاع الاذاعة والتلفزيون والاعلام الخارجي وقطاع الأخبار والبرامج السياسية والمطبوعات والصحافة والتخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية والخدمات الاعلامية والاعلام الجديد.

وأوضح ان هذه البرامج تهدف الى توعية وتثقيف المختصين بوزارة الاعلام بدور (نزاهة) والتعرف على أهدافها واختصاصاتها الواردة بقانون انشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأفاد بأن الورشة تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي جاء بموجبها انشاء (نزاهة) كما شملت تعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية.

واضاف ان هذه البرامج هي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وبيان اختصاص الهيئة في جرائم الفساد وما اختص به قانون الهيئة من جريمة الكسب غير المشروع والفئات الخاضعة من المخاطبين وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون وآليات تقديم البلاغ وحماية المبلغين الذي امتازت به الهيئة عبر قانون انشائها والذي يشمل الحماية الادارية والقانونية والشخصية للمبلغ.

ولفت الى ان الورشة تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف لتحصين الموظف العام من التشكيك في ذمته المالية وترسيخ لمبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة. وأضاف ان برنامج الذمة المالية من شأنه أن يساند في اثبات جريمة الاثراء أو الكسب غير المشروع وهي الزيادة الجوهرية غير المبررة التي تطرأ على الذمة المالية للشخص. وبين ان الورشة تناولت أيضا التعريف بآلية تلقي اقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون وآلية حفظ اقرارات الذمة المالية وما امتاز به نظام الحفظ من سرية ودقة لحفظ البيانات وبيان بالعقوبات الواردة بشأن التأخير عن تقديم الاقرارات وفق المواعيد المحددة بالقانون. واشار الى ان الورشة تضمنت أيضا التعريف ببرنامج الوقاية والأهداف المرجوة منه والآليات الوقائية التي تنتهجها الهيئة تجاه توعية وتثقيف المجتمع من مخاطر الفساد ومنع أسبابه وسبل تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة في المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وتشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشاد العلي بالدعم والتنسيق الكبير لوزارة الاعلام في تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين موضحا أن الهيئة بصدد اقامة ورش توعوية تدريبية مشابهة لعدد من الجهات الحكومية الأخرى في اطار مذكرات التفاهم الموقعة مع تلك الجهات.

