وطن النهار

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية أول من أمس الاثنين مذكرة تفاهم مع منظمة الكومونولث العلمية والصناعية الاسترالية لتشجيع البحث العلمي ونقل المعرفة والمعلومات بين الجانبين.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى استراليا في بيان لـ (كونا) ان المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر وقعت الاتفاقية ممثلة عن المعهد بحضور المستشار في السفارة الكويتية محمد العريفان وسفير استراليا لدى الكويت جوناثان غلبرت.

واضافت ان الطرفين اتفقا على ان تكون الأولوية للأبحاث المتعلقة بامن الطاقة ومنها النفط والغاز وكذلك أبحاث المياه نظرا للخبرات المشتركة بينهما.

واوضحت السفارة ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار سعي معهد الكويت للابحاث العلمية لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية العالمية الرائدة للاستفادة من الخبرات بين البلدين.

