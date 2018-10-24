وطن النهار

بيروت - كونا: أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري أمس الثلاثاء ان الكويت في حركة تشريعية وقانونية دائمة ومستمرة.

وقال الانصاري لـ (كونا) لدى تمثيله الكويت في انعقاد مجلس ادارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية الدوري الثاني لسنة 2018 في مقر المركز في بيروت ان «كل مجتمع حي يشهد حراكا تشريعيا يكون نتيجة تفاعله مع الاحداث الجارية وسعيه لوضع رؤيته للمستقبل لذلك يعمل باستمرار على تنظيمها».

واعتبر الانصاري ان القوانين تحتاج دائما الى اعادة النظر فيها وتطويرها وتحسينها مشيراً الى ان التشريع الفاعل قاعدة اساسية لتطوير المجتمع وتنظيمه.

وأشار الى ان الكويت تقدم الكثير من المقترحات في مجال عمل المركز «آخرها كان ما طرحته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في مايو الماضي من اقتراح بضرورة مواكبة الاحداث الدولية والتطورات المتعلقة بخطاب الكراهية وذلك عبر دراسة أعدتها وزارة العدل لبحث هذا الموضوع ومحاولة ايجاد الاليات اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز بين خطاب الكراهية وممارسات التعصب والتطرف لوجود اختلاف كبير بينهم». ولفت الانصاري الى حجم النشاط التشريعي الكبير الذي قامت به وزارة العدل الكويتية في العام الحالي بطرحها العديد من القوانين التي اقر بعضها فيما تم اعداد اللوائح التنفيذية بشأن الاخرى مثل قانون تعارض المصالح ومشروع قانون يتعلق بحرية المعلومات اضافة الى مشاريع أخرى قيد الدراسة.

وحول اجتماع مجلس ادارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في بيروت قال الانصاري ان أعضاء مجلس ادارة المركز يعقدون اجتماعين اعتياديين في شهري ابريل واكتوبر من كل عام يجرى خلالهما مناقشة المسائل والأنشطة التي نفذها المركز التزاما ببرنامجه الزمني الذي اقره مجلس وزراء العدل العرب كما يقوم الأعضاء بالاطلاع على جهود المركز من خلال اللجان الفنية والقانونية والقضائية وما أسفر عنها من دراسات تحتاج الى اجراءات.

وكان مجلس ادارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية قد عقد دورته الثانية لعام 2018 برئاسة ممثل وزير العدل اللبناني القاضي طانيوس السغبيني ومشاركة الاعضاء ممثلي وزراء عدل كل من الكويت والجزائر والسعودية وفلسطين الى جانب الامانة العامة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.

