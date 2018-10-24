وطن النهار

أعلنت عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ورئيس اللجنة الاعلامية شيخة القطان، أن الجمعية ستنفذ خلال الفترة المقبلة عدداً من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها ابراز دور المخترع الكويتي في المجتمع والتعريف بهذه الفئة وانجازاتها.

وأكدت في تصريح صحافي أن الجمعية أخذت على عاتقها منذ انشائها الارتقاء بكل ما يتعلق بالمخترع الكويتي، بما يعود بالنفع عليهم وعلى دولة الكويت، خاصة وأن هذه الفئة تسطر باستمرار العديد من الانجازات على مستوى مختلف المحافل المحلية والاقليمية والدولية، دون أن يتم تسليط الضوء على هذه الانجازات بالشكل المطلوب.

وأشارت الى أن الجمعية وضعت عند انشائها مجموعة من الأهداف لتحقيقها، ومنذ ذلك الوقت وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه الأهداف، مضيفة: نجحنا خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات وعقدت عدة اتفاقيات مع جهات مهمة في دولة الكويت، بهدف تسيير طريق المخترع وابراز الأفكار المبدعة واخراجها الى النور.

