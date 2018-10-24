وطن النهار

تقدم أعضاء المجلس البلدي حمدي العازمي وعبدالله الرومي ود. علي بن ساير باقتراح باستحداث محافظات جديدة، واوضحوا فيه انه يأتي انطلاقا من الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجاريا ومن منطلق تقليل المساحات الصحراوية وإيجاد مدن عمرانية جديدة للتغلب على المشكلة السكانية.

وذكروا ان هذا لن يتأتى إلا من خلال إنشاء محافظات جديدة مثل محافظة صباح الأحمد ومحافظة المطلاع لإيجاد مراكز عمرانية بعيدة عن العاصمة تحتوي على أماكن فرص استثمارية وتجارية.

وفي اقتراح اخر تقدم عضو المجلس البلدي حمدي العازمي باقتراح بإلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي انطلاقاً من المحافظة على العادات والتقاليد ولأن تقديم الشيشة للعوائل بالمقاهي والمطاعم يجلب الكثير من الإضرار الصحية والنفسية ويزيد من المشاكل الأسرية التي تهدد المجتمع.

