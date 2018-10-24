وطن النهار

التقى عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الاحمدي فهيد فهاد المويزري مع عدد من اهالي منطقة غرب عبدالله المبارك السكنية قيد الإنشاء للوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجههم سعياً منه لتذليلها ووضع الحلول الناجحة لها مع مختلف الجهات الحكومية المختصة.

وبين المويزري في تصريح صحافي ان الاهالي بينوا ان هناك بعض المشاكل التي تواجههم ومنها التأخير بالتوزيعات السكنية لمدة طويلة امتد الانتظار في السكن بها الى 18 سنة، مطالباً باستعجال خدمات المنطقة وتقليص فترة الانجاز قبل تسليمها لاصحاب القسائم السكنية.

وأشار الى ان طريق 6 ونصف الذي توقف في امتداد الدائري السابع يحتاج لمخارج ومداخل في المناطق التي يمر بها لخدمة المواطنين واستحداث طرق خدمية جديدة فيه.

ونوه الى ان هناك مشكلة اخرى معقدة تتمثل بتبعية المنطقة لمحافظة الاحمدي وهي بالأساس قريبة الى محافظة الفروانية، مطالباً ان تتبع المنطقة محافظة الفروانية لكي يكون انجاز المعاملات في الجهات الحكومية داخل نطاق محافظة الفروانية.

واوضح ان اهالي المنطقة طالبوا بتغيير اسم المنطقة من غرب عبدالله المبارك الى اي اسم اخر لخصوصية المنطقة، مضيفاً ان رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي والاعضاء والامانة العامة للمجلس البلدي يمدون يد التعاون لإنهاء معاناة المواطنين في المنطقة.

وحول منطقة الفردوس قال المويزري، اننا نحاول جدياً باستبدال بعض التقاطعات المرورية الى دوارات، اضافة الى استحداث طرق جديدة كمداخل ومخارج للمنطقة، موضحاً ان الاهالي يعانون من الزحمة وضيق الطرقات وسنتابع الموضوع حتى يتم الانجاز.

