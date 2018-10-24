وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية اول من أمس الاثنين انها شكلت فرقا للطوارئ مجهزة بالمعدات والمضخات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع للمياه أو أي مشاكل قد تحدث على الطرق أثناء سقوط الأمطار في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن انحصار المياه في منطقة الظهر وطريقي (الملك فهد) و(الفحيحيل السريع) تمت السيطرة عليه وذلك عبر سحب المياه ومن ثم إعادة حركة السير على الطرق. وأشارت إلى أنها تتعاون بشأن الاستعدادات لموسم الامطار مع الإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء والدفاع المدني.

