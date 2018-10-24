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فواز الخالد: ماضون في دعم مبادرات وشراكات الفرق التطوعية


أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ريادة العمل التطوعي الكويتي في ممارسة المسؤولية المجتمعية ونجاحه في انجاز العديد من المبادرات والشراكات المثمرة، لافتا الى اثبات العديد من الفرق التطوعية تواجدها على الساحة المحلية اخيرا من خلال مشروعات مفيدة ومهمة يلمس أثرها أهالي وقاطنو العديد من المناطق على امتداد الكويت، متمنيا التوفيق للفرق العاملة على ارض محافظة الاحمدي، مؤكدا التزام المحافظة بالاستمرار في دعم كل ما هو نافع ومفيد من المبادرات والشراكات.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الوفرة التطوعية خالد المري واعضاء اللجنة د. انس بورحمة والمهندس محمد السبيعي وعبدالله الحبيل وبرجس الدوسري، وذلك على هامش اللقاء الاسبوعي مع رواد ديوانية محافظة الاحمدي في ديوان عام المحافظة بحضور عدد من مختاري المناطق ومسؤولي الاجهزة والمؤسسات الخدمية والادارية .
وقدم رئيس وأعضاء اللجنة درعاً تذكارية للمحافظ الخالد تقديراً لدعم ومؤازرة محافظة الاحمدي لجهودهم الحثيثة لخدمة منطقة الوفرة السكنية والارتقاء بالاداء فيها عموماً ودعم زراعة الحزام الشجري على نحو خاص .


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