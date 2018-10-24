وطن النهار

واصل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود لقاءاته الدورية مع أهالي مناطق المحافظة، حيث التقى أهالي منطقة صباح الناصر بحضور المختار بدر سحاب المطيري وذلك للتواصل المباشر والوقوف على مجريات الأمور والتداول في كل ما يهم أهالي المحافظة.

واستمع المحافظ الى العديد من آراء الأهالي التي تتعلق بتعاملاتهم اليومية مع الأجهزة الرسمية علاوة على ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم. ولاسيما الحديث حول بعض الظواهر السلبية وأسباب استمرارها وتأخر معالجتها.

وأكد الحمود حرص المحافظة على تخفيف الأعباء وإزالة جميع العقبات أمام جميع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة لتحقيق التنمية والارتقاء بها، مشيرا إلى أن كل ما تقدم به أهالي صباح الناصر حق أصيل لهم، جهات الاختصاص في المحافظة للمتابعة مع القطاعات الحكومية ذات الصلة.

من جانب آخر، استقبل الشيخ فيصل الحمود مختار منطقة اشبيلية عبدالله أبو شيبة للاطلاع على المشروعات المتعلقة بالمنطقة.

وأكد الشيخ فيصل الحمود على تضاعف الجهود التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بالمنطقة، مشيرا الى الجهود التي تبذلها المحافظة ومتابعتها لاستحداث المشروعات الخدمية والحياتية التي هي محل اهتمام المواطن.

